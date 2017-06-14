Жители Верх-Тулы пожаловались Путину на отсутствие педиатров и больницы

Жители Верх-Тулы записали видеообращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по поводу состояния учреждений здравоохранения своего поселка. Здание стационара из-за аварийности было закрыто в 2013 году. Амбулатория находится в арендуемом помещении и нуждается в капитальном ремонте. К тому же в поселке катастрофически не хватает педиатров. На прием к специалисту жителям с детьми приходится мотаться за 40 километров.

Когда-то в поселке Верх-Тула был свой стационар. Со временем здание обветшало и в 2013 г. из-за высокой степени аварийности его закрыли. В поселке также есть амбулатория. Но располагается она на арендуемых площадях, которые, по словам местных жителей, трещат по швам, сообщает НДН.инфо.

«В нашем поселке живут 10 тысяч человек, по всему сельсовету наберется еще около 15 тысяч, — рассказывает житель Верх-Тулы Екатерина Иванова. — Жители поселков Красный восток, 8 Марта, Учхоз приезжают на прием к врачу в нашу амбулаторию. В поликлинике не хватает педиатров. Специалист приезжает из Краснообска несколько раз в неделю и принимает по два-три часа. Очереди, естественно, большие, попасть на прием весьма проблематично. Мы вынуждены с детьми ездить на прием в районную больницу за 40 километров. Поликлиника находится в полуразрушенном здании, где из года в год делается косметический ремонт. Но оно буквально трещит по швам».

По словам местных жителей, до 2014 года, когда доллар еще не вырос, в поселке собирались строить новый стационар и поликлинику. Однако с ростом валюты разговоры плавно сошли на «нет».

«Жители обращались во все инстанции, отовсюду приходят отписки, что денег на строительство стационара и амбулатории нет, — продолжает Екатерина Иванова. Здание стационара находится в собственности областного минздрава, но сносить его, а тем более строить новое, похоже, никто не собирается. Оно стоит в зарослях бурьяна, там криминогенная обстановка — бомжи, валяются использованные шприцы».

Жители поселка Верх-Тула записали видеообращение к Владимиру Путину в надежде, что таким способом процесс все же сдвинется с мертвой точки.