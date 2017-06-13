Чрезмерная любовь к жареной картошке убивает

Ученые провели исследование с участием почти 4,5 тысячи человек, чтобы выяснить, способны ли продукты повысить риск смерти. Как оказалось, одним из таких является жареная картошка.

Авторы исследования анализировали рацион людей возрастом от 45 до 79 лет на протяжении 8 лет. Когда ученые проанализировали причины смерти некоторых из них, оказалось, что причина могла быть, в том числе и в любви к жареному картофелю. Причем не важно, в каком виде картофель жарится - во фритюре или на сковородке - результат является одинаковым. Данное блюдо относится к нездоровому питанию, поскольку при жарке картофель выделяет вредные компоненты, в два раза повышается риск смерти.

Ранее сообщалось, что канадские специалисты после проведенных исследований установили, что красный лук может стать очень эффективным средством против рака. По их словам, этот овощ – настоящий убийца онкологических клеток. Один из компонентов этого лука, который относится к классу антоцианинов…