Ученые советуют лечить зубы виноградом

Экстракт виноградных косточек уничтожает бактерии, которые разрушают зубную эмаль, сообщили сотрудники Университета штата Иллинойс. Именно в виноградных косточках содержатся необходимые вещества, помогающие укрепить зубы.

Прочность эмали зависит от коллагена, который восстанавливается благодаря особой комбинации растительных элементов.

Ранее сообщалось, что виноград может стать эффективным средством лечения остеопороза, как считают ученые-медики из Дании, соединения, содержащиеся в винограде, увеличивают плотность костей. При этом названо и количество винограда, необходимого для поддержания здоровья.