Прочему детям вредно ездить в автомобиле

Находящиеся в салоне автомобиля дети больше подвержены негативному воздействию вредных выбросов, чем те, кто находятся на улице. К такому выводу пришел Дэвид Кинг, выдающийся британский ученый-медик.

Ученый заявил, что ребенок, находящийся на заднем кресле в салоне автомобиля, «словно сидит в коробке с токсинами», которые попадают в нее от проезжающих мимо машин. Сэр Кинг подчеркнул, что проблема серьезна как для традиционных транспортных средств, так и для электрокаров или гибридов.

Стивен Холгейт, эксперт по астме из Университета Саутгемптона, ранее выяснил, что в салоне авто количество вредных веществ в воздухе в 12 раз выше, чем на улице.

По словам Кинга, лучше всего ребятишек отправлять в школу на велосипеде, а если поездка предстоит долгая, то нужно посадить ребенка на переднее сидение, не забывая о мерах безопасности.