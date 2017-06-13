Врачи назвали самую эффективную диету

Американские медики вынесли окончательный вердикт, какая из диет наиболее эффективна и при этом не вредит здоровью. Комитет врачей в Вашингтоне пришел к выводу, что низкокалорийная диета не так эффективна.

Низкокалорийная диета для похудения не так эффективна, как вегетарианство, считают американские врачи.

Клинические исследования показали, что вегетарианство, помимо эффекта похудения улучшает и обмен веществ в организме человека и особенно полезна тем, кто болеет диабетом второго типа или людям с проблемами метаболизма.

Медики сделали такой вывод, наблюдая две группы испытуемых, каждая из которых съедала не более 500 килокалорий в день. За неделю вегетарианцы потеряли в среднем 6,2 килограмма, тогда как те, что сидели на низкокалорийной диете, похудели вдвое меньше. При этом так называемый «глубокий» жир уходил только у сторонников вегетарианства.