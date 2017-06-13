Медики дали рекомендации, как не получить зависимость от снотворных препаратов

Бессонница – бич современного человека. Активная жизнедеятельность, переработки и постоянные стрессы не дают людям полноценно отдохнуть. Многие вынуждены прибегать к снотворным препаратам.

Однако это не всегда правильный выбор, поскольку лекарственные средства могут вызывать зависимость. Что делать, чтобы этого не произошло, рассказали специалисты.

Глава Земельной аптечной палаты Гессена Урсула Функе, на которую ссылаются «Актуальные новости», советует использовать для улучшения качества сна растительные средства, например, валериану. А из медикаментозных применять те, которые рассчитаны на краткосрочное применение. Вообще же любые снотворные препараты не следует принимать более четырех недель.

Чтобы бессонница не стала постоянным спутником, следует правильно готовиться ко сну. Вечером следует отложить в сторону смартфоны и не смотреть на ночь телевизор. Лучше устроить себе перед сном прогулку на свежем воздухе. Чтобы сон был крепким, температура в спальне должна быть чуть прохладнее нормы.



