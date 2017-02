Ученые выявили плюсы депрессии

Как известно, до всем, даже самом неприятном, нужно искать свои плюсы. Однако разве могут быть положительные стороны в депрессии? Но как оказалось, даже в таком неприятном и зачастую опасном состоянии они есть.

Зачастую под словом “депрессия” понимают обычную хандру, однако на самом деле клиническая депрессия - психическое расстройство, требующее помощи специалистов. Ученые из Йенского университета установили, что люди с клинической депрессией, сталкиваясь с невыполнимой задачей, гораздо раньше признают ее таковой.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 40 пациентов с депрессией и 38 человек без каких-либо психических расстройств. Им было предложено решить 95 заданий, причем некоторые из них были простыми, некоторые сложные, а некоторые вообще не имели решений.

Выяснилось, что испытуемые с депрессией справлялись с заданиями медленнее своих здоровых “коллег”, но отставание было незначительным - примерно полторы секунды. Зато когда дело касалось нерешаемых заданий, они отказывались от попыток их решить куда быстрее, то есть, по сути, гораздо раньшедругих находили единственное верное решение.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании The Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

