Высокотехнологичная медицинская помощь споткнулась о санкции и коррупцию
22 января 2017, 18:13 [ «АН-онлайн» ]
До недавнего времени высокотехнологичная медицинская помощь (ВСМП) была священной коровой Минздрава. Во-первых, новейшее оборудование служило хорошей рекламой министерству в СМИ, «на него» удобно приглашать первых лиц. Во-вторых, импортная на 100% техника сулила хорошие откаты, поскольку даже на томографах для рядовых больниц в 2008–2010 гг. накручивали 200–300% цены. С 2006 г. на строительство высокотехнологичных центров по госпрограмме «Здоровье» было потрачено около 50 млрд рублей. И когда мировые рейтинги ставят Россию позади Таджикистана по эффективности управления здравоохранением, оценивается прежде всего готовность наших чиновников спустить в унитаз результаты этих вложений ради копеечной экономии и десятка новых танков.
Кроме того, выяснилось, что медоборудование на миллиарды рублей годами закупалось без гарантийного обслуживания. А сегодня нет денег на запчасти. Причём некоторые из них попадают в санкционные списки, а власти требуют приобретать запчасти к зарубежному оборудованию у отечественного производителя, словно это картофель или брюква. В октябре 2016 г. глава одного из медучреждений Мурманска Олег Игнатов рассказал, что дорогостоящая техника стоит и ждёт ремонта. Приезд инженера от зарубежного производителя стоит минимум 100 тыс. рублей, причём варяг вряд ли сможет на месте отремонтировать аппарат – только «поставить диагноз».
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