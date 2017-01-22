Человеческая жизнь – разновидность редкого затяжного заболевания с известным печальным финалом

Наш организм – это совершенная самовосстанавливающаяся система. Но эта система не вечна. В то же время сегодня в профессиональной врачебной среде весьма часто обсуждается теория о том, что человеческая жизнь – это лишь разновидность редкого затяжного заболевания с известным печальным финалом.



Эта теория – фейк, серьёзная научная теория или всё же результат полного расходования самим организмом собственных ресурсов? Однозначного ответа нет. Старость человека и его смерть если не всегда взаимосвязаны, то очень часто находятся рядом. Таково общее мнение. Но оно не абсолютно, ведь психоэмоциональное восприятие человеком собственной жизни обусловливает его поведенческую реакцию, его биологический возраст, собственное отношение к жизни. Часто встречаются люди, которым далеко за 70–75 лет и более, но они настолько энергичны, жизнелюбивы, оптимистичны, что производят впечатление молодых людей. В то же время, особенно сегодня, вокруг всегда можно увидеть немало тридцатилетних «старичков». А ведь у тех и других жизненный старт был одинаков.



Выражение «молод душой» – это не просто красивая фраза, а физиологическая составляющая нашего организма.



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