Расходы на тюрьмы превысили бюджет Минздрава

Правительство РФ предполагает до 2019 г. втрое сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребёнка – с 17,5 до 6 млрд рублей. Уже в 2017-м на снижение смертности и предотвращение передачи ВИЧ детям выделят на 2,6 млрд руб. меньше запланированного. Программу по оказанию высокотехнологичной помощи тоже ждёт существенное сокращение: в 2016 г. её финансирование составило 154,1 млрд руб., а в 2017 г. на эти цели запланировано только 57,6 млрд рублей.



Минздрав объясняет, что часть денег придёт из средств Фонда ОМС, но механизм пока выглядит непрозрачным. По словам главврача НИИ им. Н.Н. Петрова Андрея Карицкого, в обязательном медицинском страховании по определению нет места научным исследованиям, дорогостоящим современным инновационным технологиям и образованию. Да и откуда возьмётся адекватное возмещение, если общие расходы на медицину в федеральном бюджете в 2017 г. рухнули на треть. Теперь у Минздрава они ниже, чем у ФСИН, на тюрьмы тратим больше, чем на больницы.



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