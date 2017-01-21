Печальные рекорды российской медицины

В 2016 г. Россия оказалась на дне главных мировых рейтингов здравоохранения. И вряд ли тут стоит искать происки западных партнёров. За каких-то пять лет погром медицины, цинично именуемый «оптимизацией», отбросил доступность помощи в отдельных районах на уровень XIX века. Москвич или петербуржец пока может и не замечать процесса в своём городе. Но в столицах ярче заметно, что «оптимизация» является не только следствием бюджетной экономии – деньги перераспределяются внутри системы. И далеко не в пользу врачей и пациентов.



В прошлом году британский медицинский журнал The Lancet публиковал рейтинг стран по уровню здоровья населения. Россия оказалась на 116-м месте среди 188 стран. Выше нас оказались все бывшие советские республики, включая Таджикистан и Кыргызстан, разместившиеся на 99‑м и 113-м местах соответственно. В международном рейтинге эффективности систем здравоохранения Bloomberg Россия и вовсе попала на последнее 55-е место. Минздрав ответил, что в рейтинге Bloomberg использованы устаревшие данные, а продолжительность жизни в России выросла с 2014 г. на 1,7 года и достигла 72 лет. А в том же рейтинге Lancet мы на 4-м месте по ожидаемой продолжительности жизни.



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