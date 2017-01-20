Почему занятия фитнесом не приносят желаемого результата при похудении?

С помощью опытов над грызунами американские исследователи смогли ответить на вопрос, почему занятия в спортзале не всем приносят желаемый результат при похудении.

В эксперименте задействовали 15 лабораторных мышей, каждую из которых заставляли упражняться на беговых колесах. Сначала расход энергии у грызунов резко вырос, но уже через неделю стабилизировался, несмотря на то, хотя подопытные грызуны стали еще больше двигаться.



При этом усиленные нагрузки привели не только к увеличению аппетита, но и снижению активности между тренировками. Поэтому ученые рекомендуют тем, кто задался целью похудеть, не только проводить время в спортзале, но и быть активными помимо занятий. Как оказалось, занятия фитнесом «сжигают» в среднем менее трех процентов от массы тела, что не может удовлетворить людей, целенаправленно работающих над снижением веса.





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