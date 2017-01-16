К «героине» скандального видео врач придет на домашний прием

После громкого инцидента с ползущей на рентген пациенткой были уволены главный врач 13-й больницы г. Уфы Радиф Сабиров и 79-летний врач-травматолог Фагим Хамидуллин. Как нам стало известно, Фагим Нуруллич вновь ведет прием в поликлинике, но к скандально известной пациентке в следующий раз наведается домой, чтобы не провоцировать новых конфликтов.



– В этот день после праздников было очень много пациентов, полный коридор, – рассказывает Ф. Хамидуллин, проработавший в 13-й больнице 53 года. – Но я попросил, чтобы Т. Меленчук пропустили без очереди, сказал, что у нее особый случай. Осмотрел ногу, обработал, выдал рекомендации и отправил на рентген. Операция на травмированной ноге месяц назад прошла успешно, металлоконструкции наложены правильно, заживление перелома и восстановление идет нормально. Она могла ходить с помощью костылей с небольшой нагрузкой на оперированную ногу. Обычно в этом случае мы рекомендуем передвигаться, держась за перила. Пациенты поликлиники, и травмированные, и онкобольные, и пр., поднимаются и на второй, и на третий этаж. Если кто-то из особо сложных попросит, сажаем на стул и несем на второй этаж, на рентген. Почему-то Меленчук выбрала другой путь – снять видео. Конечно, удобнее было бы, если бы рентгенкабинет был на первом этаже, но пока никто не падал из-за этого на колени.



– Эта пара – мать и дочь – вообще ведут себя очень вызывающе, грубо, даже с врачом, чувствуют себя исключительными, – призналась медсестра поликлиники. – Поэтому мы попросили других пациентов пропустить их без очереди, чтобы не давать повод для скандала.



– 11 января я получил уведомление об увольнении, а уже на следующий день мне позвонил зам. и.о. главврача и сообщил, что приказ отменен и я могу выйти на работу – принимать-то больных некому, врачей не хватает, – отметил Ф. Хамидуллин. – Очень сожалею, что этот эпизод стал поводом для увольнения такого хорошего врача. Я знал Радифа Махмутовича еще школьником, когда он приходил к матери, которая работала в нашей больнице. Это очень грамотный специалист, вырос от рядового травматолога до главврача. Считаю, раздули из мухи слона. В следующий раз организуем Меленчук прием на дому, не дай Бог, упадет где-нибудь, подвернет ногу – опять будет скандал.



По данным минздрава Башкирии, ремонт лифта в поликлинике №1 запланирован на 2017 год. На оборудование лифтов и подъёмников в медучреждениях по республиканской программе «Доступная среда» в 2016 году выделено 26 млн рублей.

по сообщению портала "УФА.РУ" 15.01.17