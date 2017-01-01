Застолья продолжаются. Как правильно подготовиться к возлияниям
1 января 2017, 12:46 [ «АН-онлайн» ]
Даже если вам удалось остаться в строю после встречи Нового года, не спешите радоваться. Впереди ещё 8 праздничных дней с жирной пищей и обильными возлияниями. Бывший российский резидент, полковник в отставке Алексей Иванов делится советами наших разведчиков.
1. За несколько часов до застолья плотно поешьте жирной пищи. Не помешают кусок сала, бутерброд с маслом, обильно политый сверху мёдом.
2. Рюмка водки или другого крепкого напитка за полчаса до основной пьянки приведёт ваш организм в полную боевую готовность сопротивляться алкоголю. Закусить аперитив можно 10 таблетками сорбентов (раньше это был активированный уголь, теперь используют полифепан или энтеросорбент). Наиболее эффективным среди них считается энтеросорбент на кремниевой основе – энтеросгель, 3–4 столовые ложки которого помогают организму быстрее справиться с выведением спирта.
3. Эффективное средство от опьянения – классический аптечный альмагель А. Есть таблетки, которые называются детоксагол. Но у них сильный «демаскирующий признак» – они мочегонные. Каждые полчаса будете бегать в туалет.
Ну а лучше, конечно, соблюдать во всём меру, как советуют своим читателям "Аргументы недели".