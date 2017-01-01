Как опохмеляются разведчики. Рецепты для 1 января

Легенда о том, что русские пьют больше всех в мире, дала новое название похмелью. За границей эту мужскую беду кличут «русской болезнью». Но в каждой стране наши разведчики её лечат по-разному. Секретами здоровья делится бывший резидент, полковник в отставке Алексей Иванов.



"Так, гурман из резидентуры российской разведки в Париже снимает похмелье с помощью чесночного или лукового супа. В большую тарелку он крошит побольше чеснока, заливает кипятком и кладёт кусок французской булки, предварительно добавив туда сырое яйцо.



В Лондоне наши разведчики опохмеляются, как истинные аристократы. Тамошний резидент предпочитает влить в себя традиционный стакан смеси под названием «ойстер». Это коктейль из подсолнечного масла, двух столовых ложек томатного сока, чайной ложки коньяка и яичного желтка, которые перед употреблением взбалтывают, предварительно посолив и поперчив. Заесть можно тостом. Если не помогает, тогда в ход идёт знаменитая овсянка, которую заливают чем-нибудь кисломолочным. Алкогольные напитки для опохмела называют «собачья шерсть» (hair of the dog).



В Германии давняя традиция похмельным утром запивать йогуртом маринованную рыбу, густо сдобренную луком. Не знаю, пользовался ли этим рецептом Владимир Путин, когда работал в Дрездене.



В резидентуре нашей разведки в Норвегии после пьянства возвращаются к жизни с помощью ведра холодной воды, которое выливают себе на голову. При этом важно, чтобы вода обязательно стекала по спине!



А вот в Финляндии наши разведчики не мудрствуют лукаво и надеются только на сухую сауну. Этот способ опохмела в Финляндии почему-то называют русским. Сауну «с бодуна» устраивают нежаркую – 80 градусов вполне достаточно. Считается, что именно при этой температуре токсины покидают организм через кожу наиболее активно: 2–3 захода по 5–7 мин. способны полностью вывести алкоголь.



В Китае офицеры нашей разведки, чтобы избежать похмелья, перед застольем выпивают несколько сырых перепелиных яиц. После этого они пьют водку или виски исключительно с зелёным чаем. Манера смешивать виски с богатым антиоксидантами зелёным чаем необычна, но в результате напиток не вызывает похмелья.



Сотрудники нашей разведки в Мексике лучшим лекарством от похмелья считают густой острый суп из телячьих ножек, требухи, зелёного перца чили, кукурузной муки и приправ. Именно эти компоненты содержат массу витаминов и глицин.



Но наиболее неординарные способы борьбы с похмельем используют наши разведчики в странах Южной Америки и Африки. Там втирают лимон в подмышечную область и едят без меры бананы. Говорят, помогает.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



