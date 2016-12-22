Ученые обнаружили новое положительное влияние кофе на здоровье людей

Японские ученые открыли новое свойство кофе. Они доказали, что данный напиток не только бодрит и повышает настроение. Исследования экспертов показали, что кофе еще довольно полезен для здоровья.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого изучили с помощью специального оборудования микроциркуляцию крови в организме участников исследования. В итоге они выяснили, что кофе оказывает положительное действие на сосуды, позволяя им лучше раскрыться. Вследствие этого кровь лучше поступает к пальцам и снижается воспаление, сообщает kp.ru.

Правда, «работает» кофе недолго. Его положительный эффект действует чуть больше часа после употребления.