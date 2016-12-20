Пациенты в Пензе жалуются на режим приёма врачей

Министерство здравоохранения России разработало временные нормы приема пациентов. Они, как сообщается, начнут действовать с 2017 года, но носят рекомендательный характер. Минздрав планирует установить варианты хронометража норм в зависимости от региона. Будут ли вводить эти стандарты в Пензенской области, и как это может изменить работу пензенских врачей?



С 2017 года в России начнут действовать новые временные нормы приема пациентов. Так, на одно посещение эндокринолога отводится 19 минут, кардиолога — 24, а стоматолога-терапевта — 44 минуты. Такие временные рамки существуют уже достаточно долго. Впервые их разработало еще Министерство здравоохранения СССР в 1981 году.



До 2015-го врачи работали по советским стандартам. А в прошлом году Минздрав России впервые провел исследование и установил новые временные нормы для врачей некоторых специальностей. Нормы носили рекомендательный характер и должны были применяться с учетом организационно-технических условий в поликлиниках, а также мнения руководства медицинских учреждений. В Пензенской области, по словам Юрия Орлова, ни условия в больницах, ни мнение врачей учитывать не стали.



«Второй год пошел, этот приказ не введен в Пензенской области. Вместо этого министерство здравоохранения издало приказ об установлении норм нагрузки на основании функции врачебной должности. Есть такой показатель — функция врачебной должности — это экономический показатель для расчета потребности врачебных должностей на территории», — сказал председатель Общественного совета по здравоохранению при министерстве здравоохранения Пензенской области Юрий Орлов.

продолжение материала на портале "ПЕНЗА-ПРЕСС" 18.12.16