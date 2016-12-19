Ученые назвали самые загадочные болезни

Ученые рассказали, какие болезни до сих пор остаются для них загадкой. В частности они отметили, что их происхождение по-прежнему остается неизвестным.

Одним их таких недугов считается геморрагическая лихорадка. Это страшное заболевание более характерно для Африки, но уже были случаи, когда жертвами вируса становились европейцы. Болезнь поражает внутренние органы и часто приводит к смерти.

Также ученые давно ломают голову над таким заболеванием, как летаргический энцефалит. Недуг вызывает галлюцинации. При этом часто он приводит к тому, что человек погружается в летаргический сон.

Остается загадкой для ученых «синдром внезапной детской смерти». Специалисты до сих пор не могут понять, почему внешне здоровые младенцы вдруг умирают от внезапной остановки дыхания, сообщает 69rus.org.

Также эксперты не могут объяснить такие заболевания как коровье бешенство и «синдром скованного человека». В последнем случае мышцы человека вдруг становятся твердыми, а потом тело внезапно разбивает паралич.