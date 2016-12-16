Есть переработанное мясо? – Можно, но очень опасно (ВИДЕО)

Об этом говорят сенсационные результаты исследования Всемирной организации здравоохранения. Специалисты в области питания пришли к неутешительному выводу для тех, кто предпочитает мясные или колбасные изделия.

Оказывается, употребление в пищу переработанного мяса может привести к возникновению онкологических заболеваний, сообщают ВЕСТИ.RU. При этом особенно возрастает вероятность заболевания раком прямой кишки. Главная опасность – это высокое содержание в переработанном мясе глифосата (самого распространенного в мире гербицида, используемого для борьбы с сорняками). А такие продукты, как сосиски, колбаса, ветчина, отнесены учеными к первой категории канцерогенной опасности.

Потреблять в пищу переработанное мясо или нет – решение за каждым человеком, но мясоедство сродни потреблению наркотиков. Например, знаменитый актер Леонардо Ди Каприо защищает права животных и активно пропагандирует вегетерианство – тем не менее, не так давно его поклонники застукали оскароносца в компании со стейком и картошкой после того, как актер прочел лекцию о вегетерианстве и его пользе для здоровья.

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