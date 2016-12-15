Ученые назвали лекарства, которые могут привести к глухоте

Американские ученые сделали важное заявление. По их словам, прием некоторых нестероидных противовоспалительных лекарств может закончиться потерей слуха.

При этом эксперты отмечают, что такой эффект они выявили после исследования, в котором участвовало свыше пятидесяти четырех тысяч женщин. Испытуемые, которые принимали ибупрофен и ацетаминофен (парацетамол) в течение более шести лет, чаще страдали от потери слуха, сообщает rg.ru.

При этом подчеркивается, что речь идет именно о длительном приеме лекарств. Другими словами, препараты не оказывают отрицательного влияния на организм, если их используют для снятия не хронической, а кратковременной боли.