Тибетская наука кушать вкусно и полезно

В издательстве «АН» вышла книга Светланы Галсановны Чойжинимаевой «Вкусное питание. Тибетская врачебная наука об искусстве еды». Светлана Галсановна – главный врач и основатель первой и крупнейшей в России клиники тибетской медицины, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Бурятия. Книга мгновенно возглавила рейтинг продаж нашего издательства. А мы встретились с ее автором, чтобы прояснить некоторые вопросы.

Тайные знания

- Светлана Галсановна, тибетская медицина всегда считалась делом исключительно мужским. Более того, секретами с иноземцами делились неохотно. Как вам удалось пройти через два этих высоченных, как Гималаи, барьера? Как ламы-врачеватели допустили вас в свой круг?

- Да, медицина в старые времена вообще являлась мужским делом, не только в Тибете. Но в Тибете это было особенно заметно. Медициной там занимаются исключительно мужчины, ламы, прошедшие посвящение, как русские монахи принимают постриг. Они изучали искусство врачевания многие годы в закрытых учреждениях-монастырях. Все время обучения были полностью отрезаны от внешнего мира и посвящали этому делу всю свою дальнейшую жизнь. При этом они имели своих специалистов, которые изучали флору, фауну и медицинские методы в других странах. Все это потом отражалось в тибетских прописях лекарственных препаратов, где соотношения различных компонентов выводилось в математических формулах.

Но эта полная закрытость просуществовала где-то до 19 века. Классический памятник тибетской культуры и медицины четырехтомник «Чжуд-ши» был переведен бурятским специалистом Петром Бадмаевым. Позже появились переводы Позднева, Дашиева. Затем изучением тибетской медицины стало заниматься Сибирское отделение Академии наук в Новосибирске и Бурятский филиал Сибирского отделения АН. Все это происходило в 60-х годах двадцатого века. В этом процессе уже хватало женщин. Но все они были фармацевтами, а не врачами. Ну а к моему времени уже много женщин-врачей интересовалось альтернативной медициной. Появилась Джуна Давиташвили и масса других. На их фоне я, тогда совсем молодой врач, отнюдь не выглядела первопроходцем. Мне была интересна наука и практика тибетской медицины. Я начала этим заниматься, прикладывая большое упорство.

Запрета к допуску не было, потому что тогда уже и спрашивать было не нужно. Времена наступили другие. Мне доводилось общаться с нашими бурятскими и тибетскими ламами. Один из пожилых лекарей и вовсе за право у него поучиться сделал мне неприличное предложение. Оно меня, естественно, не заинтересовало. У меня был свой путь, им я и шла. Я искала и находила то, что нужно, сама. Кто ищет, тот найдет.

- Как происходил процесс обучения? Ведь вы учились этому во времена позднего СССР, когда железный занавес приоткрылся, но пока совсем чуть-чуть.

- Я не училась у кого-то конкретного. В моем обучении не было отношений учитель-ученик. Прямой передачи знаний мне получить не довелось. Я сама собирала знания по крупицам. Этот «железный занавес» был почти непроницаемым. В 1985-м мне попалась книжка по массажу шиатцу – перевод с английского книги мастера Тору Намикоши. Никакого отношения к тибетской медицине она не имела. Но это были первые шаги в альтернативной медицине. К тибетской я пришла позже. Так что начинала я с массажа – помогала родным, близким, самой себе. Я использовала массаж как метод лечения, и от него постепенно перешла к более серьезным вещам. Нашла книги по иглоукалыванию. Они научили меня понятиям каналов и меридианов в человеческом теле, а это основополагающие вещи в тибетской медицине. То есть я строила свое знание по кирпичикам, возводя из них здание постепенно. Дальше так же по книге начала изучать рефлексотерапию, открыла для себя активные точки. И поняла, что я должна воздействовать на них руками. А ведь тогда я была простым врачом, участковым терапевтом в поликлинике. Но именно там я начала применять свои новые знания на практике.

Выживают лучшие

- В 80-90-е годы страну захлестнула волна интереса к Востоку. Все подряд занимались ушу, постигали цигун и йогу, изучали дзен и совсем экзотические восточные эзотерические практики. На этой волне вынесло наверх тысячи шарлатанов. Когда вам было легче работать – тогда, когда был огромный интерес, но и жулики-конкуренты, или сейчас, когда нечистоплотные дельцы ушли в другой бизнес, но и интерес к Востоку заметно спал?

- Интерес к Востоку не спал и не спадет. Сейчас время открытости. Очень широко распространилась по Европе и Америке китайская медицина. Но 80-е, конечно, были особым временем. Тут и таинственный Брюс Ли, и фильмы с Джеки Чаном – они подогревали огромный интерес у молодежи. Документальные фильмы о необычных возможностях человеческого организма вроде левитации или хождения по огню. Фильмы о филиппинских хилерах, которые делают операции без применения инструментов, одними руками. Чумак, Кашпировский, Джуна – всех не перечесть. Это люди так называемой «конституции Желчи» - что это такое, вы узнаете из книги «Вкусное питание». Таким людям требуется делиться своей силой с другими. Но, к сожалению, у них было мало знаний. Но зато энергии, хоть отбавляй. В маленьком Улан-Удэ было целых тринадцать предприятий, работающих в направлении альтернативной медицины. Сейчас осталось то ли два, то ли три. Победителями остаются те, кто обладает знаниями. Когда в конце 90-х мы приехали в Москву, тут было просто немыслимое количество вьетнамских, китайских, корейских и других клиник. В Департаменте здравоохранения Москвы мне прямо сказали – вас только тут не хватало, вы что надеетесь тут выжить? В итоге мы выжили, а большинство из конкурентов – нет.

- Каково отношение к тибетской медицине официальной медицины и наоборот – как вы и ваши коллеги относитесь к традиционным методам лечения? Доктора обычных поликлиник ваши коллеги? Конкуренты? Или может быть идеологические противники? Ведь методики ваши так резко отличаются.

- Суть во взаимном уважении между врачами. Любой врач – целитель. Он образован, он давал клятву Гиппократа, он принял на себя обязанность помогать людям. Поэтому никакой идеологической разницы я не вижу.

Медицина и начиналась с тех вещей, которые мы сейчас возрождаем – коррекция образа жизни, питания как два простых метода излечения. Многие врачи эти методы, к сожалению, игнорируют. Больше скажу. Как сапожники без сапог, многие врачи сами себя запускают – неправильно питаются, ведут нездоровый образ жизни. Они сами нуждаются в лечении и профилактике болезней. Некоторые из них сами приходят к нам лечиться. И в этом нет ничего плохого. Если я вдруг буду нуждаться в операции, я не увижу ничего зазорного, чтобы обратиться к традиционному хирургу.

В тибетской медицине оперативное лечение веке в 16-м ушло на очень дальний план. А ведь метод лечения, например, геморроя, через латексные трубочки был известен в Тибете еще в 12-м веке. В Европе этот метод появился только лет 20 назад. Или, например, возьмем удаление жидкости из полости плевры или из живота при асците. В 12-м веке в Тибете было правило – не удалять всю жидкость, оставить хотя бы пригоршню. Иначе человек умирает. А сейчас далеко не все врачи знают это правило. Удаляли опухоли из головного мозга! Как диагностировали – другой вопрос. Но они знали про опухоли в мозгу, делали трепанацию и удаляли их тончайшими серебряными, золотыми или стальными инструментами. И для каждого пациента отдельно определяли, каким инструментом надо работать. Представьте, насколько образованны были врачи в те далекие времена! Какими знаниями и искусством владели, чтобы работать с мозгом человека без УЗИ, рентгена и других технических чудес!

- Я пытался в свое время изучать классический трактат по тибетской медицине «Чжуд-Ши». Но без наставника это оказалось невозможно. Слишком образным и отвлеченным оказался текст. Первые главы вашей книги мгновенно вызвали в памяти этот трактат, но при этом все было намного понятней. Как вам удалось перевести понятия средневековой культуры пусть не на совсем уж простой, но понятный язык? К тому же учитывая разницу культур.

- «Чжуд-Ши», действительно, это памятник медицины, тибетской культуры. Это четырехтомник: «Тантра основ», «Тантра объяснений», «Тантра наставлений» и «Дополнительная тантра». Увлекательнейшее издание. Это моя настольная книга, которая вся в закладках. В институте я изучала анатомию. Но в «Чжуд-Ши» анатомия дается совсем иначе. Тут дается объяснение, чем здоровое тело отличается от больного. Рассказывается о трех видах конституции человека – «Желчи», «Слизи» и «Ветра» и их смешении. В четвертой тантре рассказывается о фитосборах. Но они очень отличаются от того, что знаем мы здесь, в России. Смешать ромашку с крапивой и так далее. На самом деле метод лечения фитосборами очень сложен, и один сбор не подойдет всем подряд. Нужно знать не только что лечишь, но и кого, каковы особенности конкретного пациента.

Я изучила этот трактат без наставника, во всех трех вариантах перевода. Я поначалу точно так же открывала книгу, читала ее и закрывала – потому что не понимала, о чем речь. Наверное, чтобы ее понять, нужно не просто достать книгу, но и долго к ней идти, собирая знания. Я читала другие книги, анализировала, и поняла, что люди неправильно понимают, неправильно трактуют эти вещи, написанные аллегорическим языком. Плюс помогло мое медицинское образование и врачебный опыт. В какой-то момент я поняла – мое время пришло. Открыла книгу, начал читать – и вдруг стала понимать, о чем там говорится. Сработал сложившийся базис, заложенная основа знаний. И оказалось, что особо сложного там ничего и нет. А когда понимаешь сам, уже и другим легче рассказать на доступном им языке понятий, переводя аллегории в доступные формы. Чтобы было еще проще, я начала разрабатывать специальные тесты для мужчин, детей, женщин, пожилых. Оказалось, что для того, чтобы понять, какая у тебя конституция – «Ветер», «Желчь» или «Слизь» – не надо двадцать лет учиться. Ты сам можешь это определить. В одной семье могут оказаться все три типа людей. Один любит мясо, другой рыбу, а третий вегетарианскую пищу. Или по характеру поведения – один рвется на улицу, второй домосед. Все это приметы, по которым можно определить тип человека. А определив ее уже можно понять, отчего твои болезни и как их лечить. Потому что «Ветер» нельзя лечить так же, как «Желчь». На севере, с холодным сырым климатом, больше «Слизи». Взять Китай. На его севере в основном люди «Слизи», китайцы там крупные, высокие. Чем южнее, тем они мельче, худее, подвижнее. Там другое питание, это люди «Желчи». В России «Желчь» скоплена на Кавказе. А основная часть России – «Слизь». Понимаете, образ питания определяет тип человека. Что ты ешь, таким и становишься. А разница культур, воспитания, традиций на формирование типа человека не имеет никакого влияния. Об этом еще Гиппократ писал. Только он делил людей не на три, а на четыре типа.

Ешьте вкусное

- Ваша книга, которая выходит в издательстве «АН», называется «Вкусное питание». На первый, непосвященный взгляд, может показаться, что это сборник кулинарных рецептов. О чем она на самом деле?

- Современный человек запутался в методиках поддержания своего здоровья в хорошем состоянии. А ведь основой является питание и образ жизни. Представьте себе - мужчина, большой любитель поесть мяска, выпить пивка, любит жирное, острое. Он подвижный, активный, целеустремленный – все качества нужные мужчине. Здоровый вид, никаких проблем. Классический человек типа «Желчи», лидер во всем. Он прекрасно себя чувствует сейчас. И не верит, что может быть иначе. Но, к сожалению, все это может закончиться очень быстро. Годы летят. И удовлетворение своих пищевых пристрастий неизменно приводит к печальным последствиям.

В книге на примерах рассказывается, что приверженность, например, к одному типу питания, списку продуктов, может привести к заболеваниям. Все наши болезни от того, что и как мы едим. Виной всему наши пищевые привычки. И дело вовсе не в мясе. Например, человек любит картошку. А мяса вовсе не ест. И все равно набирает вес, страдает несварением, постоянно голоден. Он просто ест не то, что ему нужно.

Есть слово «вкус». Он определяет пищевые пристрастия. Я изучила массу книг по здоровому питанию. Все они пишут про углеводы, белки, жиры, количество калорий и т.п. Но они есть во всех продуктах. Даже в яблоке есть и жиры, и углеводы, и белки. Поэтому надо кушать то, что вы любите, иногда потакать себе в желаниях. Но нужно следовать понятию вкуса. Именно об этом я рассказываю в своей книге. Как выбрать именно те продукты, которые именно для вас будут не только полезными, но и вкусными.

- Как вы считаете, по вашей книге неподготовленный человек сможет сам диагностировать «неполадки» в своем организме и начать с ними бороться? Не повредит ли такое самолечение?

- Я стопроцентно гарантирую, что вреда себе люди не нанесут. Я не задаю людям неисполнимых заданий. Я тщательнейшим образом описываю эти три типа конституции и их смешение и даю очень много примеров. Пусть человек не примет образ на себя, но какие-то черты узнает. Человек сравнит тип питания со своим, увидит приметы несварения и сделает выводы. И скорректирует образ жизни и питания. И этим себе поможет. А если не скорректирует, то все останется как было. Но хуже себе точно не сделает.

- Книга называется «Вкусное питание». Но каждый, кто когда либо болел или, тьфу-тьфу, попадал в больницу, знает, что полезная пища совсем невкусная, ее иногда приходится силком в себя заталкивать. Все эти «пятые столы» и прочие диеты… А все, что вкусно - либо вредно, либо ведет к ожирению. Неужели можно есть действительно вкусно и с пользой?

- Когда я читаю лекции врачам, я часто говорю – если у вас в палате лежат пять человек с одним диагнозом, например с заболеванием почек, посмотрите на них под другим углом. Обычно причина – инфекция плюс холод. Смотрите, что они едят и с какой скоростью выздоравливают. У них разные конституции и разные пристрастия. Один пьет бульон из баранины, второй ест апельсины и яблоки, которыми его пичкают родственники, третий будет лежать и пить чай. Кто выздоровеет быстрее? Тот, кто пьет острый бульон из баранины, не отказывается от остренького и солененького. Потому что холод нужно убирать с помощью тепла. Все эти яблоки, бессолевой «седьмой стол» для почечников, который есть невозможно – это все бесполезно, болезнь только перейдет в хроническую форму. То есть вот вам пример – тот, кто ел вкусно, выздоровел, кто мучил себя диетой – остался больным. Если ваша болезнь характеризуется холодом, то вам нужен не арбуз, не апельсин – они только еще больше охладят организм. Вам нужен горячий чай, жирный бульон, пятьдесят грамм коньяка. Наши пациенты поражаются, когда мы им говорим – ешьте соленое, попробуйте острое. Они не верят. Но потом излечиваются. Ожирение, говорите? Но как раз диабет и ожирение надо излечивать вкусовыми качествами пищи. У меня есть пациентка, ей 73 года, врач, она лечится пять лет, приходит раз в полгода. Пришла с букетом – ожирение, гипертония и еще куча болезней. Сейчас весит 66 кило, давление 120 на 80. Она молодеет с каждым годом, ей больше 60 не дают. Потому что вкусно ест. Просто правильно, то, что ей нужно.

- Подробные инструкции по «излечению едой» применительно к конкретным недугам и типам организмов наши читатели могут узнать из вашей книги «Вкусное питание. Тибетская врачебная наука об искусстве еды». Но не могли бы вы дать несколько общих советов, которые пригодились бы каждому, кто неравнодушен к тому, что он ест, и к собственному здоровью?

- Наступили холода. Люди хотят теплоты не только душевной, но и физической. Надо согревать себя изнутри, создавать радость. Еда – это одно из наших удовольствий. Чем, как не ей поднимать себе настроение? Когда человек хорошо покушал, он и работает хорошо. А если он мерзнет, если в кабинете холодно, то какой из него работник? Или если ему жарко, он открывает форточку и получает сквозняк, который его со стула сдувает. Надо находить компенсацию с помощью еды. В холода люди с конституцией «Слизь» и «Ветер» (определить свою конституцию вы сможете по книге «Вкусное питание») – обязательно должны согреваться. Стаканчик какао – оно лучше кофе, гораздо лучше. В горячий чай добавьте чуточку имбиря. Можно добавить в чай стручок перца. Неожиданно? А вы попробуйте, очень пикантный вкус получается. Лимон, мед. Мед лучше сахара. На ужин стакан бульона из баранины. Очень диетическая еда, хотя и кажется жирной. Но только кажется. Сварите косточку, добавьте туда лук, чеснок, перец, имбирь – все что в голову взбредет. Очень согревающий напиток, который может заменить ужин. И очень вкусный. Те же сырые овощи и фрукты – я не говорю, что их есть нельзя. Но их можно с помощью приправ сделать вкусными, а не просто травой для заполнения желудка. Полейте лимоном, добавьте корицы или гвоздики – и все заиграет совсем другими красками. В субботу порадуйте себя глинтвейном. Обычное, самое простое, красное вино, можно разбавить на треть водой, кипятите, добавьте веточку корицы, гвоздичку, лимон, кусочек яблока – получится шикарный напиток, согревающий, придающий настроение. Помогает и при простуде.

Пара слов о вегетарианстве

- Жители России – преимущественно центральной части – все больше увлекаются новыми направлениями в питании. Вегетарианство, веганство, сыроедение, фрукториантство. Как вы относитесь к этим направлениям в питании?

- Надо начать с истории, культуры питания в различных регионах мира. Об этом тоже написано в книге. Традиционный рацион в разных странах складывался в зависимости от расположения этой страны, от того, что там растет и водится. Чем восточнее и южнее страна, тем богаче растительность. Чем севернее, тем хуже с флорой, и тем больше внимания в рационе уделяется фауне, которая подчас может быть даже богаче южной. Тут и рыба в северных реках и морях, и крупные животные, и морские обитатели. Немудрено, что горцы и северяне предпочитают мясо, а южане – вегетарианскую пищу. Это просто вопрос доступности продуктов. На это немалое влияние оказывает и фактор солнца. На севере его мало. Солнце дает тепло и энергию, оно греет организм. Северяне вынуждены его обогревать другими доступными способами, в том числе подбором продуктов питания. Энергию мы берем почти исключительно из пищи.

Родиной вегетарианства является Индия. Там в избытке и солнца, и растительности. Оттуда вегетарианство начало свое победное шествие по другим регионам, по Европе, даже холодным ее уголкам, по Америке. При этом щедро приправленное восточной философией. Все в комплексе – и это правильно. Практикующие йогу получают энергию – прану – из окружающей среды. И их потребность в еде значительно ниже.

Из своей врачебной практики могу сказать, что у меня было много пациентов-вегетарианцев, которые имели массу осложнений. В основном это те, кто повелся на внешнюю сторону явления, не озаботившись внутренней – той же йогой и философией. Им нечем было компенсировать недостаток энергии. Мой пациент, известный художник, просто не ел продукты животного происхождения, и заработал очень серьезную анемию. Он активный человек, тратит очень много энергии. Из-за анемии у него на светофоре отключился мозг и он попал в аварию. Еле живого его доставили в институт Склифосовского. Обнаружили очень низкий гемоглобин, и сразу начали подозревать рак. Рак не подтвердился, но анемия была жуткая. Он на ногах не стоял. Ему сделали переливание, другие процедуры. Выписавшись, он пришел ко мне. Ни один врач в очень уважаемом институте не спросил, чем он питается! Более того, он скрыл, что он вегетарианец. А ведь гемоглобин образовывается из пищи, которую мы съели. Убедить его есть мясо очень трудно, но мы нашли какие-то компромиссные решения. До этого он даже ел каши без приправ. В итоге запоры по неделе, неприятный запах изо рта, опущенный желудок, геморрой и т.п. Чтобы заглушить постоянно преследующее его чувство голода, он ел овощи до отказа. От этого пища в желудке не переваривалась, а начинала бродить. Его желудок – котел для переваривания – был остывшим, надо было добавить «огня». И мы добавили его в виде различных специй. Плюс массажи, прижигания и т.п. Пошел на поправку. Помолодел на двадцать лет.

Бессистемное следование вегетарианству, особенно в его крайних формах – веганство, фрукторианство - ведет к несварению, анемии, ранней импотенции, а у женщин снижаются функции яичников.

Владимир Мигуля, Савелий Крамаров – эти люди не пили, не курили, вели очень здоровый образ жизни. Однако ушли очень рано. Крамаров еще с советских времен исповедовал сыроедение. А умер от рака желудка.

Само по себе вегетарианство к здоровью и долголетию не ведет. Иначе в Индии и на Ямайке, в африканских племенах все жили бы до ста лет. Однако, этого не происходит. К вегетарианству надо подходить разумно, с учетом возраста, профессии, климата, состояния здоровья. Если лесоруб из Архангельска, страдающий гастритом, резко перестанет есть мясо и начнет питаться огурцами и бананами, он не вылечится. Его состояние наоборот ухудшится.

Вегетарианство, особенно в крайних видах, несет пользу людям «Желчи», у которых в организме много жара. Но даже им после приведения организма в порядок с помощью растительной пищи, в дальнейшем стоит подумать о расширении меню с помощью животных белков – морепродуктов, рыбы и т.п. Вовсе не обязательно налегать на мясо.

Вегетарианство в целом, а особенно его жесткие формы, требуют крайне продуманного их исполнения. Я это направление не отрицаю, это особый путь. Идти по нему нужно осторожно, последовательно, в умеренной форме, только тогда это будет полезно. Неспроста же от соблюдения постов получают пользу даже совершенно не религиозные люди. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех читателей «АН» с наступающим Новым годом, пожелать благополучия, стабильности и крепкого здоровья!

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