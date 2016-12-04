С 2017 года врачей будут штрафовать за необоснованную госпитализацию и сажать за несвоевременную

С 2017 года Фонд обязательного медицинского страхования планирует штрафовать поликлиники и врачей за экстренную необоснованную госпитализацию. С другой стороны, врачам грозит уголовная ответственность за несвоевременную госпитализацию.

В результате установки кошмарить докторов многие врачи могут уйти из профессии или перейти в частную медицину. Пострадают опять же пациенты, лечить которых будет некому. Соответственно, количество населения резко начнёт уменьшаться за счёт возросшей смертности. Таким образом ФОМС решит не только проблему недофинансирования здравоохранения, но и перенаселения Москвы.



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