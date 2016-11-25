В Петербурге ожидается очередная эпидемия гриппа

В Петербург приходит очередная эпидемия гриппа. Врачи уже фиксируют первых заболевших, но, по обещаниям медиков, окончательную силу вирус наберёт только через две-три недели.

Если Вы не успели защитить себя от болезни с помощью профилактической прививки, смысла спешно бежать в поликлинику и делать её уже нет: вакцина не успеет проявить свои целебные свойства.



Однако помнить о простых мерах предосторожности и ежедневной закалке всё-таки стоит: носить маску (особенно в местах скопления людей); пользоваться антивирусными мазями; есть продукты, насыщенные витамином С; часто мыть руки; делать влажную уборку и проветривать помещение, в котором проводится много времени; гулять на свежем воздухе, избегая мест большого скопления граждан.



Сейчас важно особое внимание уделить людям, страдающим сложными сопутствующими заболеваниями: ВИЧ-инфекцией, гепатитом, бронхиальной астмой, почечной недостаточностью, сахарным диабетом и т. п.



Медики ожидают перемены клинической картины уже вскоре. Так что через три недели очереди в поликлиниках, видимо, сильно увеличатся.

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