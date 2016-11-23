В Кирове обнаружен гонконгский грипп

У одного из жителей Кирова обнаружена эта разновидность гриппа. Пока в Кировской области стабильная ситуация по заболеваемости ОРВИ, но уже через несколько недель в областном центре начнется эпидемия гриппа.

За прошлую неделю в регионе заболело ОРВИ около 7 тысяч человек, что на 11% меньше эпидемиологического порога. Основная причина заболеваемости острыми респираторными инфекциями - негриппозные респираторные вирусы ( вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы).

Сейчас медики настоятельно рекомендуют принять участие в вакцинации от гриппа. Но в то же время они не отрицают, что вирус гриппа постоянно мутирует, что приводит к появлению новых штаммов, против которых вакцина бессильна.

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