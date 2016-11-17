Британские ученые: Рак может вылечить обычная простуда

Исследователи Лидского университета, что находится в Великобритании, в ходе длительных опытов и наблюдений выяснили способность вирусов простуды убивать первичные злокачественные опухоли при раке печени.

Исследования касались самой распространенной при раке печени гепатоцеллюлярной карциноме (раковая опухоль), пишет «Российская газета».

Механизм работы реовирусов простуды прост: они стимулируют образование интерферона (это белок иммунной системы), который в свою очередь пробуждает крупные лимфоциты, - медики их называют «естественными киллерами» за способность расправляться со злокачественными клетками.

Так что по результатам исследований выяснилось, что вирусы простуды, стимулируя иммунитет человека, помогают организму бороться с вирусом гепатита С, который чаще всего и вызывает рак печени.