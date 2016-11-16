Тюменские ученые начали печатать 3D-модели частей черепа для операций
16 ноября 2016, 14:32 [ «АН-онлайн» ]
Тюменские ученые начали печатать 3D-модели частей черепа для хирургических операций. Об этом сообщила пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
В заявлении говорится, что ученые центра научного творчества и робототехники «ФабЛаб» ТюмГУ начали печатать 3D-модели частей черепа для планирования хирургических операций. На основе томографических снимков они создают трехмерные модели проблемной области пациентов и печатают их на принтере. Модели выполнены из пластика и служат врачам для предоперационного изучения, планирования операции и изготовления имплантов.
Пациент делает стандартную конусно-лучевую томографию, после чего файлы с данными передают в университет, где их обрабатывают и создают 3D-модель.
Технология, реализуемая в ТюмГУ, позволяет более четко спланировать операции в лицевой области черепа, а также получить материал, полностью подходящий под размеры костного дефекта. Отметим, что такая технология применяется в Тюмени впервые. Ранее моделирование осуществлялось только в сложных случаях во взаимодействии с техническими специалистами в Москве и Новосибирске.
Напомним, Тюменские врачи примут участие в разработке лекарства от рака.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 16.11.16