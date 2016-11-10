Предсказания главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана о том, что критическая ситуация с ВИЧ проявится и в других регионах России, начинают сбываться. Глава Минздрава Вероника Скворцова насчитала таких 10.

Свердловская область на первом месте среди критических по распространению ВИЧ. Остальные девять Скворцова пока не назвала журналистам.

Число инфицированных ВИЧ растёт в среднем на 10% в год. Ожидается, что к 2020 году количество носителей вируса вырастет в России в 2,5 раза. В том же Екатеринбурге больным признан официально каждый 52-й житель города, однако реальная цифра может быть намного выше, поскольку не все знают свой диагноз либо не обращаются за медицинской помощью.

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