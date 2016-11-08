Таблетка с отпечатками пальцев

Вице-спикер Ольга Голодец, очевидно, решила остаться в памяти россиян не только сочащимися благополучием личными декларациями о доходах, но и благими делами сугубо общественной направленности. Какими?



Три раза в день! Вместо еды…



До 2018 г. федеральные власти решили обрушить весь свой административный форсаж в отношении отечественных производителей лекарств. Цель очередной властной потуги: защитить потребителей (т.е. всех больных людей России… - «АН») от контрафактных снадобий, которые заполонили аптечные прилавки и пространства под ними.



Как заявила г-жа Голодец, «в последнее время участились жалобы населения из-за присутствия на российском рынке контрафактных лекарственных препаратов». Эка невидаль!



Расшифровывая «открытие» вице-премьера, заметим, что указанное ею «последнее время» в России длится аж с начала пагубной горбачёвской перестройки.



Все эти годы, включая день сегодняшний, торговые российские точки различной ориентации заваливались жутким «леваком», будь то печально известный голландский спирт «роял», разливаемый в польских подвалах псевдоитальянский ликёр «Амаретто», гнусное жидкое варево под видом духов «Шанель №5», доставляемое в бидонах из пригорода Бомбея и т.д. (отечественная водка-левак из перегонных аппаратов Северного Кавказа на этом фоне смотрится чуть ли не фуршетным деликатесом для VIP-приёмов. – «АН»).



Конечно же, тема контрафактных лекарств никак не могла остаться без внимания огромной армии барыг от фармацевтики, которые в кооперации с недобросовестными практикующими врачами тут же оседлали эту многомиллиардную тему!



Хорошенько разжуй и выплюнь!



Вообще первая федеральная попытка включить «стоп-кран» на пути левым пилюлям предпринималась Росздравнадзором ещё в 2015 г. во исполнение поручения Владимира Путина. Правда, с некоторой задержкой во времени.



Тогда специалисты решили поэтапно маркировать все лекарственные препараты специальными знаками Росздравнадзора. (Вроде пробы на золотой серёжке?)



Например, лекарства для борьбы с редкими заболеваниями спецы Росздравнадзора планировали помечать известной лишь им клинописью… с 2017 г. (до этого времени, больные должны были, очевидно, как велел премьер, «держаться»…) Менее редкие «но более жизненно необходимые» пилюли будут штамповаться с 2018 г., а уже с 2019 г. и все остальные медикаменты, включая капли, порошки, присыпки, горчичники, мази и т.д. (Каким способом можно промаркировать гель или порошок, не сказано…)



Странно то, что своё указание Президент озвучил ещё в феврале 2015 г., а его реальное исполнение, похоже, начнётся почему-то спустя… два года.



Хотя, если исходить из реалий политической жизни России, в этой временной задержке и кроется, очевидно самая важная государственная логика. А именно.



Выпил? Закуси проверенной таблеткой!



Представитель фармкомпании STADA CIS г-н Глушков, например, недавно постарался искренне убедить общественность в том, что каких-либо экстренных причин для столь срочной маркировки лекарств сегодня в России, дескать, нет.



По мнению специалиста, лекарственный фальсификат, если он сегодня и существует кое-где у нас порой в отечестве, не столь ужасен и обширен, чтобы бросать на борьбу с ним столь крупные административные силы. (Видимо, вице-премьер Голодец и замдиректора STADA CIS Глушков черпают информацию о контрафакте в нашей фармакологии из разных источников, такое в больших кабинетах часто бывает…).



Лично на моей памяти очень свежо относительно недавнее дикое сопротивление производителей, реализаторов, их влиятельных лоббистов против наведения порядка и на ликёро-водочном рынке России. Тогда орали все, что, дескать, наш водочный рынок – самый чистейший и прозрачный в мире! Что водкой какого-нибудь нижнеталдымского разлива впору лечить гепатит «С» и чуть ли не давать её грудничкам… Не прокатило!



Недавно вопрос с водочным леваком и наведением порядка в маркировке наконец-то был вынесен на уровень кабмина. Поможет или нет, поймём после первого стакана, но это уже хоть что-то!



С таблетками всё несколько сложнее. Почему?



Всё на выборы!



И даже не потому, что самого механизма противодействия леваку в фармакологии просто не существует, а одной лишь маркировкой проблемы не решить: новые клейма тут же появятся и на контрафактных препаратах. Причём, сделаны будут куда более качественнее, нежели официальные.



Скорее всего, вся нынешняя активная возня вокруг аптечных прилавков вызвана двумя главными причинами.



Во-первых, могли активизироваться аппетиты основных игроков на этом рынке, на доходы которых стал заметно покушаться лекарственный фальшак.



Например, некий СМП-Банк, глава которого г-н Оболенский учредил АО «Национальный фармацевтический реестр», структуру, которая по замыслу создателя и должна объединить все нынешние госреестры и информацию о движении отечественных медпрепаратов.



По случайному стечению обстоятельств, главными акционерами СМП-Банка являются известные меценаты братья Ротенберги. Именно их идея по введению на российских дорогах системы «Платон» внесла в жизнь всех дальнобойщиков страны покой и умиротворение, а на самих трассах упорядочила движение до состояния праздничных парадов. Будем надеяться на то, что теперь и с самих аптечных прилавков, и из-под них так же очень скоро исчезнут самопальные пилюли и порошки (с клеймом, либо без таковых. – «АН»), хотя некоторые наблюдатели приписывают инициативу борьбы за здоровье нации лишь г-ну Оболенскому, отжимая в сторону интересы братьев-миллиардеров.



Впрочем, самим больным, кто ждёт лишь исцеления, эти околоаптечные игры по барабану. Если пресловутое «клеймение» таблеток принесёт людям необходимое избавление от недугов, «спасибо» прокричат всем участникам процесса: и вице-премьеру г-же Голодец, и владыкам фарм-компаний, и братьям-миллиардерам, и, конечно, самому президенту Путину!



Ведь, во-первых, именно он в феврале 2015 г. заставил кремлёвских и правительственных бояр обратить внимание на проблему фальсификата отечественных лекарств!



Ну, а во-вторых, похоже, что именно к его очередным выборам в 2018 г. все перечисленные участники процесса и торопятся исполнить волю нынешнего и, скорее всего, будущего президента России! Как говорится, на здоровье!





Читайте также:

Другие новости по теме «Здоровье»

Все новости дня