Названа приправа, помогающая бороться с раком и ожирением

Многолетнее исследование помогло американским ученым найти распространенный во всех кухнях мира продукт, помогающий успешно бороться с раковыми клетками и ожирением. Это обычный перец чили.



Острая приправа, способствующая быстрому обмену веществ, снижает риски возникновения раковых заболеваний и ожирения. Учёные говорит именно о незначительных дозах жгучих продуктов, так как при частом употреблении они могут провоцировать раздражение и аллергию.



Все это время за испытуемыми наблюдали медики, которые в итоге констатировали, что риск развития раковых заболеваний у них снизился на 14%. Кроме того, перец чили помогают избавиться от ожирения. Вот почему среди азиатов, употребляющих в пищу много острых продуктов, почти не встретишь людей, страдающих от лишнего веса.

По утверждению ученых, кари помогает бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Людям, страдающим несварением желудка, исследователи советуют употреблять в пищу небольшое количество кайенского перца, сообщает ФАН.





Читайте также:

Другие новости по теме "Здоровье"

Все новости науки