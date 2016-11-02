Мэр Екатеринбурга предрекает всероссийскую эпидемию ВИЧ

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предлагает гражданам России не питать иллюзий, что их обойдёт стороной эпидемия ВИЧ, захлестнувшая город: почти каждый 50-й житель является носителем этой опасной инфекции.

Причины столь высокого распространения ВИЧ бывший руководитель реабилитационного центра «Город без наркотиков» видит в массовом потреблении героина в конце 1990-х – начале 2000-х годов, в связи с чем 40% наркоманов оказались инфицированы. Причём, из них девушки, как правило, бывшие одновременно и проститутками – почти поголовно. Поэтому 52% носителей вируса – наркоманы, остальные подхватили его через половые контакты.

То, что именно в Екатеринбурге впервые в России забили тревогу из-за массового распространения ВИЧ, Ройзман считает прямым следствием лучшей выявляемости инфицированных, чем в других городах.

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