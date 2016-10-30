В Дагестане отравились 360 человек - 265 из них дети

То, что происходит в столице Дагестана, можно назвать экологической катастрофой. С острым отравлением госпитализировано более 360 человек. Большая часть заболевших, 265, - дети. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Больницы Махачкалы переполнены. В городе работают эпидемиологи и врачи-инфекционисты из федеральных центров, передают РИА Новости со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олега Салагая.

В российском Минздраве сообщают, что в настоящее время в больницах с диагнозом «острая кишечная инфекция» лежит 364 человека (265 – дети). Сообщается, что все больные получают квалифицированную медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.

Есть сведения, что число больных, которые поступают в стационар, уже идет на убыль. 175 человек, поступивших ранее, уже выписаны из больницы.

Но врачи продолжают активную работу: они обходят все дворы в поисках больных. Работает 355 специальных бригад с врачами и медсестрами, которые уже осмотрели около 80 тысяч человек.

Медики готовы к дополнительной вакцинации жителей против гепатита А и брюшного тифа, если того потребует эпидемиологическая ситуация.