«Красный Октябрь» присоединился к проекту «Здоровая страна»

14 октября для работников комбината «Красный Октябрь» состоялась лекция на тему «Рост распространенности артериальной гипертензии среди мужчин».

Мероприятие было организовано в рамках совместного проекта издательского дома «Аргументы и факты» и Министерства здравоохранения РФ «Здоровая страна», суть которого заключается в пропаганде здорового образа жизни в трудовых коллективах. Перед работниками «Красного Октября» выступила врач-методист ГКУЗ «Волгоградский областной центр медицинской профилактики» Нина Аркадьевна Ларченко. Специалист рассказала собравшимся о причинах возникновения артериальной гипертензии, симптомах и профилактических действиях, показала как правильно мерить артериальное давление. Присутствующие смогли задать дополнительные вопросы по теме.

Напомним, что в этом году краснооктябрьцы уже имели возможность прослушать ряд лекций о здоровом образе жизни, принять участие в анкетировании и специальных социальных опросах. На предприятии было проведено скрининговое исследование сахарного диабета – каждый желающий смог узнать уровень сахара в крови. Также за последние полгода проводились лекции по мужскому и женскому здоровью, профилактике ВИЧ-инфекции, добровольное анонимное экспресс-тестирование на антитела к ВИЧ, и другие мероприятия.