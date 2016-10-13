О том, что в 2015 году Кировская область вырвалась в «лидеры» по этому показателю не только в ПФО, но и в целом по стране, сообщил на совещании с руководителями медицинских организаций глава региона.

И.о. губернатора Кировской области Игорь Васильев обратил внимание работников областного здравоохранения на проблему смертности жителей региона от рака, и сделать все возможное, чтобы в будущем регион перестал занимать лидирующие позиции в этом антирейтинге.

Также на совещании обсуждались проблема очередей в кировских поликлиниках. Заместитель Игоря Васильева по социальным вопросам Дмитрий Курдюмов сообщил, что в регионе будет продолжено внедрение системы «электронных очередей». Вместе с тем, чиновник считает, что работников регистратуры кировских медучреждений необходимо учить общаться бесконфликтно.

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