Число табачных жертв может достигнуть миллиарда

По мнению экспертов, введение антитабачного закона позволит избежать миллионов смертей сейчас и миллиардов в будущем.

1 июня 2013 года вступил в силу федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Этот документ не остался юридическим словоблудием, его следствием стало глобальное снижение количества курильщиков в стране. На сегодняшний день потребление табака в России снизилось на 25%, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагая.

Также эксперты отмечают, что одним из самых значительных факторов снижения количества курильщиков стало увеличение стоимости сигарет. Так увеличение цены на 10% ведет за собой 4-6% снижение потребления.

Согласно мнению экспертов, в 20 веке курение табака спровоцировало около 100 миллионов смертей. Если не принимать меры, то в 21 веке число жертв достигнет миллиарда!

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