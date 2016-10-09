Минздрав решил кормить россиян йодированной солью

Минздрав России совместно с эндокринологами разрабатывает законопроект, призванный избавить население страны от йододефицита. Предлагается всю соль обогащать йодом.

Среднестатистическое потребление йода в стране на сегодняшний денть составляет около 80–100 мкг в сутки при необходимом минимуме в 150–250 мкг. Восполнить недостаток этого необходимого для человека элемента поможет употребление в пищу йодированной соли. Причем, обычная соль может вообще исчезнуть с прилавков магазинов, как это было в 50-е годы прошлого столетия. После распада СССР повсеместно йодировать соль перестали – в 90-е было не до здоровья нации. Стоит отметить, что на территории бывшего Союза поваренная соль без йода продается только в России и на Украине.

Повсеместное йодирование соли не навредит людям с гиперфункцией щитовидной железы, - утверждают специалисты, поскольку такая соль содержит всего лишь профилактическую долю йода, уточняют «Известия».





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