Врачи бьют тревогу: современной молодежи угрожает бесплодие

Современные юноши и девушки очень рано начинают половую жизнь, чуть ли не в 13 лет. О способах секса им не составляет труда узнать из многочисленных открытых источников, только о последствиях там не пишут.

Когда бурлят гормоны, думать об этом трудно. Поэтому ранние половые контакты зачастую заканчиваются абортом. И хотя статистика искусственного прерывания беременности становится более утешительной, медики не спешат успокаиваться. По данным «Независимой газеты», в 2013 году в возрастной группе до 18 лет прибегли к абортам около 20 тысяч девушек, а в 2015-м – около 9 тысяч.

При этом гинекологи бьют тревогу: дело не в половом просвещении подростков, а в их плачевном состоянии здоровья. Если раньше в 1 мл спермы насчитывалось по 10–20 млн сперматозоидов, то сейчас результат в 1 млн уже считается хорошим. Снизилось и количество яйцеклеток у будущих матерей.

Одной из причин снижения фертильности специалисты называют всеобщее увлечение диетами. Чрезмерное изнурение себя тренажерами при недостатке калорий оказывает негативное действие на менструальный цикл будущих мам.

Отношение врачей к инициативе запрета абортов однозначное: при том что все они считают искусственное прерывание беременности злом, запрещать этот вид хирургического вмешательства и даже выводить из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) ни в коем случае нельзя. Это приведет к криминальным абортам, особенно среди молодежи, которая старается скрыть от взрослых свои «проблемы», к тому же не имеет достаточных средств для проведения платного аборта.





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