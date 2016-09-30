Врачи центра «Лотос» удалят аденоиды без страха и боли

Если ваш ребенок часто болеет воспалительными заболеваниями носоглотки, отитами, спит с открытым ртом, храпит, жалуется на головные боли, то вполне возможно, что у него воспаление аденоидов. Такие изменения глоточных миндалин часто встречаются у детей с 7 до 14 лет. Иногда они проходят сами, но это не значит, что рецидивы полностью исчезнут. Аденоидит надо лечить.









Есть два способа борьбы с напастью: классический и хирургический. В первом случае ребенку может помочь специальный раствор, который при регулярном промывании полости носа и глотки поможет снять воспаление. В терапии помогут витамины и стимуляция иммунитета. Но если болезнь не отступает, врачи рекомендуют родителям направить ребенка на операцию.

Само слово «операция» звучит для многих родителей как приговор. Раньше аденоиды резали, что называется, «наживую», удаляя их скальпелем без наркоза и вытаскивая щипцами. Теперь подобные экзекуции в прошлом. Малыш мягко убаюкивается под общим наркозом, и специалист высшей категории берет в руки современное оборудование, которое используется в клиниках мирового уровня. С помощью эндоскопа врач нежно убирает воспаленную ткань и прижигает рубец радиохирургическим методом. Операция проводится безболезненно, без риска случайного заглатывания тканей и обширного кровотечения. Ребенок не начинает бояться белых халатов и благополучно выходит из короткого реабилитационного периода.

Операции по быстрому безболезненному удалению аденоидов в медицинском центре «ЛОТОС» проводит врач оториноларинголог высшей категории Артемий Скакун.

Медицинский центр «Лотос»

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