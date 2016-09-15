Каждый желающий сможет сделать флюрографию на Театральной площади Кирова

19 сентября на центрального площади областного центра с 9 до 15 часов будет работать передвижной флюрограф. Для того, чтобы сделать снимок, кировчанам достаточно будет предъявить паспорт и страховой полис.

Медицинское обследование проводится бесплатно, направление врача также не требуется. Акция проводится для того, чтобы напомнить жителям областного центра о необходимости регулярно делать флюрографию — не реже, чем 2 раза в год. Это позволяет выявлять на ранних стадиях туберкулез.

Напомним: в этом году это уже не первая акция, в ходе которой кировчане могут сделать бесплатную флюрографию. В марте 2016-го в Кировской области в рамках месячника по борьбе с туберкулезом проводились подобные профилактические мероприятия.

Результат такой работы налицо: количество заболевших с каждым годом в регионе снижается.

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