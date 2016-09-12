Советуем петербуржцам: лучше предотвратить, чем лечить

Экология в нашем заболоченном, загазованном, влажном городе тяжелая, если не сказать опасная для здоровья. Сейчас появилась оптимистическая новость. В Петербурге можно провести профилактическую проверку своего организма на страшный диагноз. В рамках Европейской недели возможно провести раннюю диагностику рака головы и шеи, причем бесплатно.

В течение сентября осмотр можно будет провести по нескольким адресам и даже без записи. Это реально осуществить в Ленинградском областном диспансере по адресу Литейный, 37. Врачи обещают, что очередей не будет, так как прием будут вести несколько специалистов.

Для осмотра необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Наши медики уже в который раз напоминают пациентам о необходимости скорее избавляться от курения и употребления алкоголя. Именно эти два фактора неминуемо становятся причиной злокачественных образований в шее и голове.

Читайте также:

Другие новости Санкт-Петербурга

См. все новости дня