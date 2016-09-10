Ученые рассказали о правилах мытья

Ученые в ходе исследования установили, что большинство современных людей неправильно относятся к своей гигиене и пояснили, как правильно нужно принимать ванну и душ, рассказав об основных правилах.

В большинстве случаев люди идут помыться тогда, когда они чувствуют определенный запах от тела, который является сигналом, что пора идти в душ.

Но это не выход для того, чтобы избавиться от зловонных бактерий, сегодня не все средства, которые используют люди во время принятия душа или ванны, обеспечивают бактериальную защиту. К тому же, многие гели и крема закупоривают поры, что приводит к появлению черных точек и акне.

Те, кто ежедневно принимает душ, могут страдать от пересушивания кожи, что также является последствием частого мытья. Это приводит и к ослаблению иммунной системы, что, в свою очередь, ослабляет силы организма в борьбе против микробов.

Авторы исследования поясняют, что «нормы» для мытья как тела, так и волос должны быть индивидуальны. Зависят они от разных факторов: возраста, активности в день, состояния здоровья, типа кожи и даже региона проживания.

Каждый день необходимо мыть лицо, голову, половые органы, руки и ноги.

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