Четырехлетняя Таисия из Кирова победила рак на 4 стадии
9 сентября 2016, 10:49 [ «АН-Вятка» ]
В год малышке поставили ужасный диагноз - нейробластома четвёртой стадии с метастазами в костном мозге, сообщает life.ru. Прогноз врачей был неутешителен, оставалось надеяться только на чудо.
Российские эскулапы развели руками и признали, что опухоль оперировать уже нельзя. А вот в Германии врачи были готовы рискнуть — родителям оставалось только собрать средства. Найти их не удавалось, но тут пришла помощь откуда не ждали — неизвестный москвич перевел им требуемую сумму.
Родители Таисии до сих пор знают о нем только то, что благотворитель сам когда-то потерял ребенка из-за рака.
После операции и курса лечения болезнь отступила — сейчас Таисия мало чем отличается от своих сверстников: ходит в один из кировских садиков, играет, общается, учится. О том же, что ребенок полностью вылечился, можно будет говорить через 5 лет.
Врачи давно уже заметили, что детский организм борется с этим страшным заболеванием успешнее, чем взрослый. Другие объясняют исцеление прорывом современной медицины.
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