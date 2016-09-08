От антибактериального мыла микробы становятся более живучими - ученые

Американские ученые развенчали преувеличенную пользу антибактериального мыла. Более того, мытье рук с таким мылом может нанести куда больший вред, чем пренебрежение гигиеной, считают они.

Оказывается, антибактериальные агенты, содержащиеся в бытовой химии, зубных пастах, шампунях и косметических средствах, делают бактерии более живучими. Причем чем чаще использовались антибактериальные средства, тем больше у микробов повышалась устойчивость к ним, отмечает Daily Mail.

Способствуют иммунитету бактерий триклозан и парабены. Кстати, в США они запрещены к применению.





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