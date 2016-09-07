В Тульской и Иркутской областях обнаружена смертельная лихорадка

15 случаев заболевания трихинеллезом зафиксировано в Тульской области и 34 – в Иркутской области – это один из паразитологических заболеваний человека. Регионы попали в число лидеров по трихинеллезу.

В отчете об инфекционной заболеваемости в России за период с января по июль 2016 года, опубликованный на сайте Роспотребнадзора, Тульская область отмечена отдельно, - как один из «лидеров». Местный портал Myslo сообщает, что второе место в списке «лидеров» по заболеванию – еще «цветочки»: Иркутская область находится на первом месте с 34 случаями заболевания трихинеллезом.

Трихинеллез – это заражение паразитами, - нематодами рода Trichinella. Он характеризуется острым течением: лихорадка, отечный синдром, боли в мышцах, высокая эозинофилия (повышение уровня лейкоцитов) в крови. Способен приводить к потере трудоспособности и летальному исходу.

Человек может заразиться трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного зараженного мяса.