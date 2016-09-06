Минздрав привьет от гриппа на 10% россиян больше, чем в прошлом году

В России началась массовая вакцинация населения от гриппа. Министерство здравоохранения планирует в этом году привить на 10% россиян больше, чем в прошлом. В регионах поставлено уже более 17 миллионов доз вакцины для взрослых и около 7 миллионов вакцин для детей. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала терапевт Людмила Лапа.

«Здоровым людям нужно прививаться. Особенно это касается детей. Но перед прививкой нужно пройти иммунное обследование. Если иммунная система работает неправильно, то прививка может причинить вред, а не пользу», — сообщила врач.

По мнению терапевта, вакцинация помогает россиянам, но каждый человек обязан сам заботиться о своем здоровье.

«Я считаю, что общая укрепляющая процедура, о которой много говорят в последнее время, очень сомнительна. Лучше заниматься своим иммунитетом, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе. Тогда у человека сформируется противовирусный иммунитет, и он не будет болеть», — добавила Лапа.

По официальным данным Министерства здравоохранения, примерно 98% россиян, которые делают прививки от гриппа, в итоге не болеют. У остальных привитых людей болезнь протекает в более легкой форме.