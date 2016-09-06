Минздрав объявил о начале вакцинации от вируса гриппа

Как сообщил Олег Салагай, возглавляющий департамент общественного здоровья Министерства здравоохранения, в России началась вакцинация граждан от вируса гриппа. К концу сентября планируется полностью завершить поставки вакцины в регионы.

По словам Салагая, в данный момент завезено более семнадцати миллионов доз вакцины, предназначенной для взрослого населения, и свыше семи миллионов доз для детей. Таким образом, планируется провести вакцинацию до начала сезонного роста заболевания. Салагай заверил, что в вакцину, произведенную в России, войдут все наиболее актуальные штаммы вируса.

Салагай также напомнил, что вакцинация помогает предотвратить до 98 процентов случаев болезни и особенно нужна детям и пожилым людям, иммунитет которых ослаблен.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня