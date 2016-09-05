Ежедневный бокал вина спасет от депрессии

Люди, которые регулярно в небольших дозах употребляют вино, в меньшей степени подвержены риску депрессивных расстройств, заявляют испанские ученые, которые семь лет наблюдали за несколькими тысячами человек.

Возраст участников исследования составлял от 55 до 80 лет.

Чтобы избежать старческой депрессии, отмечают ученые, можно выпивать ежедневно до 7 бокалов вина, но не больше, при этом бокал может вмещать не более 150 граммов напитка.

Вино не только укрепляет иммунитет и благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, но и наилучшим образом воздействует на ментальное здоровье, обеспечивая по-настоящему эффективную защиту от депрессии.

При этом надо учитывать, что вино может повысить давление, поэтому гипертоникам такой природный антидепрессант не подойдет.

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