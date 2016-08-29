Уральские ученые запатентовали препарат для лечения лихорадки Западного Нила
29 августа 2016, 16:23 [ «АН-онлайн» ]
Уральские ученые запатентовали препарат для лечения лихорадки Западного Нила. Об этом сообщила пресс-служба Уральского федерального университета.
В заявлении говорится, что уральские ученые получили патент на препарат для лечения лихорадки Западного Нила. В создании химической формулы принимали участие специалисты Уральского федерального университета и Уральского центра биофармацевтических технологий. Кроме этого, выведенная учеными химформула для лечения этого заболевания вошла в список лучших изобретений России 2015 года, составленный Роспатентом. Сейчас решается вопрос о получении аналогичного патента за рубежом.
Впереди большой комплекс предклинических испытаний, после чего начнется изучение препарата на животных и только после этого клинические испытания с привлечением волонтеров.
Напомним, что вирус лихорадки Западного Нила впервые был обнаружен в Уганде в 1937 году. Вирус фиксировался на всех континентах, кроме Антарктиды. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции — птицы и грызуны. Чаще заболевание этим вирусом протекает без симптомов, но в 20% случаев возникают тяжелые осложнения, связанные с поражением слизистых оболочек, лимфатических узлов и центральной нервной системы. Иногда, в особо тяжелых случаях, возможна смерть больного.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 26.08.16