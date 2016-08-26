Напечатать человека - вопрос цены и времени

Профессор Владимир Миронов, научный руководитель российской компании «3D Bioprinting Solutions», создавший беспрецедентную в России лабораторию, занимающуюся биопечатью, рассказал «Аргументам недели», что уже сейчас наши ученые могут напечатать кровеносный сосуд примерно с тем же успехом как сувенир из пластика на 3D-принтере.

Профессор также пояснил, какие органы наиболее востребованы: «В Китае 1,5 млн чел требует органы для трансплантации. Стоимость органа, предположим, около 200 тыс долларов. Посчитайте рынок. Добавьте нули. В Европе от неисправных почек умирает 18 человек в день! Диализ стоит очень дорого и это, мягко говоря, означает нерадостную жизнь. Больные становятся счастливыми и создается совершенно новая индустрия. Опять-таки - диабет. Но, самый лучший рынок - почка. Поджелудка… В южной Африке умирает 59 человек в день. Нет по сути адекватного лечении ни почки, ни диабета. Печень-то все-таки регенерирует, помните историю про Прометея. Не забудьте и про трехмерный кровеносный сосуд, который сделан с помощью нашей же технологии и его уже можно пересаживать . Тут целых три рынка для кровеносных сосудов. Это диализ, потом васкуляризация(«оснащение» сосудами) в случае диабета, чтобы не было гангрены… Третий рынок –это, конечно, коронарные сосуды. С нашей технологией все это можно сделать!».



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