Город сильных

- Я БЛАГОДАРЕН Москве как минимум за то, что именно здесь встретил свою любовь - Ирину. Кстати, она москвичка. Скоро Ирина подарит мне уже второго ребенка!

Женщины? О! Таких женщин, как в Москве, нет больше ни в одном городе. Поверьте мне, я побывал во многих городах. Женщины здесь безумно красивые - и при том крайне целеустремленные, сильные. Всегда хотят быть впереди. Это достойно уважения.

Москва - огромный испытательный цех. Она, как гигантское существо, пожирает все вокруг. И этот процесс не остановить. Мне здесь нравится. Я люблю быть сильным и хочу быть еще сильнее. Москва с ее сумасшедшим ритмом - для этого самое подходящее место. У столицы свои законы, и не стоит по этому поводу ворчать. Да, это мегаполис с его пробками, хамством, другими гадостями. В Москве невозможно жить, если сидишь сложа руки. Собственное счастье здесь нужно заработать. Если хотите жить в спокойном городе, лучше переезжайте отсюда.

Кстати, в Москве за последние годы (что мне, как грузину, особенно приятно) сильно выросло уважение к грузинской культуре. Это, в частности, касается грузинских ресторанов. У меня в столице столько любимых грузинских заведений - даже не скажу, какое лучше. При этом культура обслуживания в таких ресторанах соответствует всем нашим правилам и обычаям.