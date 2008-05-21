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Машинисты бастуют по большой и малой нужде

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Машинисты бастуют по большой и малой нужде
Поезда могут вновь не выйти из депо

 НАПОМНИМ, что 28 апреля тысячи человек так и не дождались электричек, поэтому не смогли вовремя добраться до столицы. Это действительно стало ЧП для города. Но не катастрофой. Между тем забастовки некоторых организаций и служб Москвы смогут запросто парализовать город.

 «Если переговоры с руководством ОАО «РЖД» опять будут провалены, 26 мая мы будем решать, когда проводить новую, возможно, еще более широкую забастовку», - говорит Евгений Куликов, председатель Российского профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников.

 «Повторения подобных ситуаций исключать нельзя, - считает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. - Показатели инфляции сильно занижены. На 2008 г. в бюджет заложена смехотворная цифра - 7% вместо реальных 12-14 % к концу года. Это означает недостаточную социальную защищенность, и, следовательно, забастовки возможны, особенно в бюджетной сфере».

Потерпите, ребята!

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ транспорт как раз дотируется из бюджета. Причем довольно щедро. Железнодорожники, зная о многомиллиардных проектах руководства МЖД, настаивают на повышении оплаты труда. Их претензии немосковскому машинисту, врачу или учителю могут показаться фантастическими. Машинисты требуют увеличить зарплату с 30-35 тыс. руб. до 60 и вернуть доплату за выслугу лет (на ЖД она составляет до 30% оклада).

 «А наши условия труда вы знаете? - продолжает Евгений Куликов. - Летом - жара, а зимой - холод. А если захочется в туалет? Машинист вынужден открывать люк... И стараться не упасть вниз».

 Кстати, у машинистов метро много похожих проблем. Туалета в кабине управления у них тоже нет. И люди вынуждены терпеть, пока не закончится смена. Или открывать дверь - и прямо в тоннель... К счастью, шутят машинисты, под землей тоже бывают пробки. Поэтому можно успеть, пока стоишь, привести себя в порядок.

 Но это, конечно, не главная трудность. Сама работа очень вредная. Вибрация, шумы, магнитные поля. Механические и электронные часы у машинистов не выдерживают, останавливаются. «Срок эксплуатации» человеческого организма, заметим, тоже ограничен.

Метро на грани забастовки

 БОЛЕЕ того, сами вагоны метро, утверждают машинисты, небезопасны. Это касается и новых, и старых составов. В феврале и марте этого года на парковых путях депо «Печатники» были сходы новых разрекламированных составов «Яуза». В прошлом году на других новых составах «Русич» (они ходят в «Сити») несколько раз отваливались двери.

 Случись что, вину сразу валят на машинистов. «Так было в 94-м. 30 марта на Серпуховской линии в течение 12 часов произошло 4 столкновения поездов. Руководство тогда решило обойтись под землей без светофоров, - говорит председатель независимого профсоюза работников метро Светлана Радина. -Машинистам пришлось водить поезда вслепую. После инцидента, 4 апреля, бастовало одно депо. Конфликт тогда удалось погасить».

 Вообще в столичном метро с 1992-го (в тот год на метрополитене как раз и был создан альтернативный профсоюз) трижды объявлялась «предзабастовочная готовность». Последний раз - всего полгода назад. Переговоры до сих пор то утихают, то возобновляются с новой силой.

 Хорошо, что наземный транспорт в городе никогда не «встанет». На городских автобусных, троллейбусных, трамвайных линиях работают практически только приезжие. О маршрутках и говорить нечего. Эти водители из дальних краев приезжают сюда не бастовать, а вкалывать.

Без права на простой

 СОТРУДНИКИ «Мосэнерго» тоже пока не выражали недовольства своими зарплатами. «Даже у рядовых работников нашей отрасли месячный оклад составляет 20 тыс. рублей. К тому же хороший социальный пакет: семейное страхование, детские сады, лагеря, - рассказывает сотрудник отдела по связям с общественностью Василий Захаров. - И еще, мы - полувоенная организация. В нашей отрасли забастовки невозможны».

 Не грозит столице и забастовка работников «Мосводоканала». «Наш трудовой договор с сотрудниками включает столько социальных благ, что он признан лучшим в столице, - утверждает замгенерального директора МГУП «Мосводоканал» Анатолий Пахомов. В цивилизованных странах за десятки лет еще не было случаев забастовки среди тех, кто отвечает за водопровод. Разве можно оставить без воды больницы, детские учреждения, заводы, военные объекты? Это же преступление!»

 Но у бастующих другая логика. Они уверены, что заставлять людей справлять нужду на железнодорожные пути - это преступление.

Аргумент закона

 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ законодательство позволяет рабочим и служащим провести забастовку. Но, чтобы ее начать, недовольные должны выдвинуть свои требования руководству. Сделать это можно на собрании трудового коллектива, если хозяин или директор предприятия найдет некоторое время, чтобы выслушать претензии. К тому же нельзя нарушить некий минимум «работоуслуг» в период забастовки. Например, если забастовку объявят в поликлинике, на работу могут не выходить только несколько врачей, медсестер и уборщица «тетя Дуня» (точный перечень устанавливает работодатель). Иначе забастовка незаконна.

Профсоюзы изнутри

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев:

 - Первые ласточки забастовочного движения сейчас кажутся слабыми и неоперившимися. Тем не менее, в Москве и области уже есть несколько альтернативных профсоюзов. На железнодорожном транспорте, на метрополитене, на заводе «Рено» (бывшем АЗЛК). Они были созданы не по распоряжению сверху, а родились внутри рабочих коллективов. Появилось в столице несколько независимых организаций медиков и учителей, но они малочисленны. Доплаты учителям и врачам делают свое дело.

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